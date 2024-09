Arbeitslosigkeit in Wien steigt: Vor allem Junge betroffen

Deutlicher Anstieg bei Jugendlichen

Im August 2024 waren in Wien um 7,7 Prozent mehr Menschen auf Jobsuche als noch vor einem Jahr. Besonders betroffen sind junge Menschen unter 25 Jahren, bei denen die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent gestiegen ist. Demgegenüber stieg die Zahl der arbeitslosen oder in Schulung befindlichen Personen über 50 Jahren um 5,6 Prozent. Insgesamt sind aktuell 118.197 Menschen in Wien arbeitslos gemeldet, zusätzlich befinden sich 31.097 Personen in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS). Trotz des Anstiegs hat sich das Wachstum der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den Vormonaten leicht abgeschwächt.

Fachkräftemangel in vielen Branchen

Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel nach wie vor ein großes Problem in Wien. „Wir haben auch in Wien trotz steigender Arbeitslosigkeit in fast allen Branchen einen spürbaren Fachkräftemangel“, erklärt Winfried Göschl, der Chef des AMS-Wien. Besonders betroffen sind der Handel, die Gastronomie und das Baugewerbe. Hier fehlen ausgebildete Fachkräfte, obwohl es immer mehr Arbeitssuchende gibt.

AMS: Ausbildung als Schlüssel zur Beschäftigung

Das AMS-Wien appelliert daher besonders an junge Menschen, eine Lehre oder Ausbildung zu beginnen. Sollte es mit einer Lehrstelle in einem Betrieb nicht sofort klappen, gibt es die Möglichkeit einer überbetrieblichen Lehrstellenausbildung. „Die Palette an Möglichkeiten ist breit“, betont Göschl und nennt Beispiele wie Fahrradmechatronikerin, Goldschmied oder Koch. Statistiken des AMS zeigen, dass eine abgeschlossene Lehre die Gefahr von Arbeitslosigkeit deutlich reduziert – um bis zu zwei Drittel. Eine solide Ausbildung gilt somit als entscheidender Schritt, um die Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen.