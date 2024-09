Kollision: 16-jähriger Mopedfahrer übersieht Auto

Veröffentlicht am 2. September 2024, 17:32 / ©5 Minuten

Am 2. September 2024 um 13.30 Uhr war eine 36-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Wolfsberg auf der Gemmersdorfer Landesstraße L140 in Fahrtrichtung Eitweg unterwegs. Zur selben Zeit bog ein 16-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Wolfsberg in Michaelsdorf, Stadtgemeinde Wolfsberg, mit seinem Moped nach links auf die L140 ein und übersah das herannahende Auto.

Verletzungen und erheblicher Sachschaden

Es kam zur Kollision, wobei der Mopedfahrer zu Sturz kam und verletzt ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkomatentest bei den Unfallbeteiligten verlief negativ.