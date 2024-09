Weniger Pestizide, mehr Bio: Ist das die Zukunft der Landwirtschaft?

Der Landwirtschaftssprecher der Steirischen Grünen und Bundesobmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern, Andreas Lackner, begrüßt die Ergebnisse der aktuellen Studie des Umweltbundesamts, die zeigt, dass der reduzierte Einsatz von Pestiziden die Ernährungssicherheit in Österreich nicht gefährdet, so in deiner Presseaussendung der Grünen. „Diese Studie bestätigt, was wir schon lange fordern: Weniger Pestizide bedeuten nicht weniger Sicherheit, sondern mehr Schutz für Mensch und Umwelt“, so Lackner.

Weniger Pestizide, Schutz der Böden und Förderung der Bio-Landwirtschaft

Lackner betont die Notwendigkeit, den Pestizideinsatz zu reduzieren und gleichzeitig Maßnahmen wie den Stopp der Bodenversiegelung und die Eindämmung der Lebensmittelverschwendung umzusetzen. „Es reicht nicht, nur über den Einsatz von Pestiziden zu reden. Wir müssen auch die Ursachen des hohen Verbrauchs angehen. Wenn wir unsere Böden schützen und weniger Lebensmittel wegwerfen, leisten wir einen enorm nachhaltigen Beitrag.“ Besonderes Augenmerk legt Lackner auf die Bedeutung der biologischen Landwirtschaft. „Die biologische Landwirtschaft zeigt uns den Weg. Sie verzichtet erfolgreich auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und stärkt so die ökologische Vielfalt und die Gesundheit unserer Böden.“