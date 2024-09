Einzigartiges Konzept in Kärnten: Korean Bar & Grill eröffnet

Tolle Neuigkeiten für Asia-Liebhaber, denn im ehemaligen Cafe del Sol in Klagenfurt eröffnet bald das Korean Bar & Grill. Betrieben wird es von Fallidu-Inhaber Hu Weijiang. Und: Es ist ein kärntenweit bisher einzigartiges Restaurant-Konzept.

Kärntenweit einzigartiges Konzept

5 Minuten hat mit Inhaber Hu Weijiang über die Neueröffnung gesprochen. „Wir planen im Jänner 2025 zu eröffnen, da wir noch einige Umbauarbeiten vor uns haben“, erzählt er. Das Konzept des Restaurants gibt es so in Kärnten noch nicht. „Wir bieten koreanischen Grill an, das heißt die Gäste haben einen Tischgrill und bereiten sich ihr Essen selber zu“, sagt Weijiang. Lebensmittel, die man verwenden möchte, bestellt man einfach beim Kellner, wie beispielsweise Gemüse, Fleisch oder Meeresfrüchte.

©5min.at Bald eröffnet das Korean Bar & Grill in Klagenfurt.

Eröffnung 2025

Das Gebäude des ehemaligen Cafe del Sol wird außen und innen umgebaut, deswegen dauert es noch etwas bis zur Neueröffnung. Der Inhaber Hu Weijiang ist übrigens kein Unbekannter, er betreibt nämlich auch das All-you-can-eat-Restaurant „Fallidu“ in der Schleppe Kurve und das Restaurant „Umi“ in der Magazingasse 11a in Klagenfurt. Das neue Restaurant Korean Bar & Grill findest du dann dort: Alte Stadtgrenze 2, in Klagenfurt.