Pflege in Kärnten: Leere bei der Lehre

Die Bevölkerung wird immer älter, damit steigt der Bedarf an fachkundigen Pflegekräften. Um diesen wenigstens halbwegs zu decken, startete die Bundesregierung das Projekt Pflegelehre. Doch anders als in anderen Bundesländern gibt es in Kärnten bisher eine Leermeldung. Das führt zu heftiger Kritik an Soziallandesrätin Beate Prettner.

Kärntner Jugendliche müssen nach Niederösterreich ausweichen

Geht es nach der Bundesregierung sollen Jugendliche direkt nach der Pflichtschule mit einer Pflegelehre beginnen können. Nach drei Jahren wäre man dann Pflegeassistent, nach vier Jahren Pflegefachassistent bzw. eben -in. Wie es aber mit Berufsausbildungen so ist: Es braucht auch ein Berufsschulangebot, das es in Kärnten aber nicht gibt. Kärntner Jugendliche, die eine Pflegelehre absolvieren möchten, müssten nach Niederösterreich „auswandern“, wo es eine einschlägige Berufsschule sehr wohl gibt.

Kritik an SPÖ-Landesrätin Prettner wegen Blockade der Pflegelehre

Jetzt hagelt es Kritik an SPÖ-Soziallandesrätin Beate Prettner. FPÖ-Gesundheitssprecher Harald Trettenbrein etwa meint: „Angesichts des enormen Fachkräftemangels ist es absolut fahrlässig, was Prettner hier tut. Kaiser, Prettner und Co. verhindern seit Jahren die Pflegelehre in Kärnten.“ Ins selbe Horn stößt der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Ragger. Der Lavanttaler, der in seinem früheren politischen Leben selbst Sozial-Landesrat in der Kärntner Landesregierung war, poltert: „Es ist absolut unverständlich und inakzeptabel, dass die SPÖ in Kärnten eine so wichtige Lösung für den Pflegenotstand blockiert.“

Auch Team Kärnten kritisiert Versäumnisse

Nicht nur die Freiheitlichen sehen massive Versäumnisse der roten Kärntner Landesrätin. Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer verweist darauf, dass er seit 2014 die Einführung einer Pflegelehre fordere. Köfer weiter: „Was Bundesländer wie Tirol oder Niederösterreich zustande bringen, muss auch in Kärnten möglich sein. Es war fahrlässig, unseren Vorschlag einer Pflegelehre seit Jahren zu torpedieren.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2024 um 18:31 Uhr aktualisiert