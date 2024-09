Einbruch in Wolfsberg – Täter erbeuten Golddukaten und Schmuck

Veröffentlicht am 2. September 2024, 19:05 / ©Montage: Fotolia-pattilabelle / Canva

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von 31. August 2024, 14.30 Uhr, bis 2. September 2024 15.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Stadtgemeinde Wolfsberg ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufbrachen. Sie stiegen anschließend ins Haus ein, durchsuchten alle Räume und stahlen Golddukaten und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.