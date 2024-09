Motoradfahrer (64) stürzte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Veröffentlicht am 2. September 2024, 19:17 / ©Montage: Canva / RK/Kundigraber

Ein 64-jähriger Motrorradlenker aus der Schweiz lenkte am Montag, 2. September 2024 um 14.05 Uhr sein Motorrad auf der Föderlacher Landesstraße, in Föderlach, von Wernberg kommend in Richtung Föderlach. Er kam aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz und kollidierte infolge mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 31-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach.

Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Er wurde unter dem Motorrad eingeklemmt und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Die Auto-Lenkerin blieb unverletzt. Ein Alkomatentest mit den Unfalllenkern verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.