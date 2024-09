Nach Reparatur: Twin City Liner startet wieder regulÃ¤r

Fahrplan wird ab Dienstag wieder aufgenommen

Die Reparaturarbeiten am Schiff, die am Wochenende in der Schiffswerft in Linz abgeschlossen wurden, waren notwendig, nachdem das Schiff vor etwas mehr als einer Woche bei einem Manöver einem Hindernis ausweichen musste, das von der Ostbahnbrücke hing.

Schiff wieder einsatzbereit nach Reparaturen

Am Montag wurde der Twin City Liner wieder zu Wasser gelassen und es folgten umfassende Testfahrten, um die Dichtheit des Schiffskörpers zu überprüfen. Anschließend wurde das Schiff zurück nach Wien überstellt, wo es gründlich gereinigt wurde, sowohl innen als auch außen.

Unfallursache wird noch untersucht

„Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten in der Werft in Linz so zügig abgeschlossen werden konnten und wir ab morgen wieder in Betrieb gehen können“, erklärte Geschäftsführer Gerd Krämer. Die Betreibergesellschaft plant, den Vorfall im Donaukanal weiter zu analysieren und gegebenenfalls Ansprüche geltend zu machen.

Erstattungen und Umbuchungen für betroffene Passagiere

Passagiere, die von dem Schiffsausfall betroffen waren, können ihren Ticketpreis zurückerstattet bekommen oder, falls gewünscht, auf alternative Termine umgebucht werden. Bis zum Ende der Saison stehen noch insgesamt 326 Fahrten auf dem Programm.