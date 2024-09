Vermeintliche Messerattacke entpuppt sich als Unfall

Veröffentlicht am 2. September 2024, 19:38 / ©Yildiray Yücel Kamanmaz/Pixabay

In der Nacht auf Montag, 2. September 2024, wurde ein 22-Jähriger am Rande des Altausseer Bierzelts von einem bislang Unbekannten mit einem Messer verletzt. Im Zuge der Erhebungen gingen nun neue Zeugenmeldungen bei der Polizei ein. Einige Zeugen konnten den 22-Jährigen aus unmittelbarer Nähe beobachten, wie dieser mit weiteren Personen auf einem runden Bar-Tisch tanzte. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung fiel der 22-Jährige vom Tisch und landete mit dem Rücken auf einer, am Boden liegenden, Aluschiene.

Erhebungen laufen

Diese Aluschiene fixierte einen Teppich, der die darunterliegende Wiese schützen sollte. Der Rand der Schiene ist scharfkantig und führte zu einer schweren Schnittverletzung. Nach dem Abschluss der Erhebungen erfolgt ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Leoben zur strafrechtlichen Beurteilung.