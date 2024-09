Sturm Graz-Coach Christian Ilzer inspiriert bei „Lehrlingstag“

Veröffentlicht am 2. September 2024, 20:09 / ©CS

Der Anlieferungsbereich des Holzbaubetriebs Lieb wurde am Dienstag zum Schauplatz für einen ganz besonderen „Lehrlingstag“. Der Erfolgstrainer von Sturm Graz, Christian Ilzer, besuchte die Lehrlinge von Lieb und sorgte für jede Menge Motivation und Inspiration.

Ilzer begeistert 50 Lehrlinge

Ilzer, der gebürtige Oststeirer, verwandelte die Veranstaltung in ein spannendes Event. Trotz des ungewohnten Rahmens meisterte er das „Interview“ mit dem Lieb-Marketingleiter Thomas Raser mit Bravour. Über 50 Lehrlinge aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens hatten die Möglichkeit, vom Fußballprofi wertvolle Einblicke in den Weg zum Erfolg zu erhalten.

©CS Sturm Graz-Coach Christian Ilzer inspirierte die Lehrlinge von Lieb mit persönlichen Einblicken und motivierenden Worten.

„Ilzer hat durch seine beeindruckende Lebensgeschichte neue Perspektiven eröffnet“

„Christian Ilzer hat durch seine beeindruckende Lebensgeschichte neue Perspektiven eröffnet und gezeigt, dass Erfolg sowohl im Sport als auch im Berufsleben eng mit harter Arbeit und Leidenschaft verknüpft ist“, sagte Thomas Raser. Auch Charlotte Leitgeber, Personalverantwortliche bei Lieb, betonte den großen Wert solcher Begegnungen: „Wir möchten unsere Auszubildenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich fördern. Solche inspirierenden Gespräche sind dabei von unschätzbarem Wert.“

„… man wächst nicht nur an Siegen“

Ilzer sprach über seine Reise vom Traum des Fußballspielers, der durch Kreuzbandrisse zerplatzt war, bis hin zum Trainer von Sturm Graz. „Man muss große Visionen haben und diese in kleine, erreichbare Schritte unterteilen“, riet Ilzer den angehenden Fachkräften. Er teilte auch persönliche Rückschläge und Erfolge, betonte aber, dass „man nicht nur an Siegen wächst, sondern auch an den Herausforderungen und Erfahrungen, die man auf dem Weg dorthin macht.“