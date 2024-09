„Beim Reden kommen die Leut‘ z’samm“: Grätzelfest am Hasnerplatz

Veröffentlicht am 2. September 2024, 20:10 / ©Montage: Canva Pro

Anlässlich des Tages der seelischen Gesundheit, am 10. Oktober, findet auch dieses Jahr wieder das „Grätzelfest“ „Beim Reden kommen die Leut‘ z’samm“ beim Zapo im Park am Hasnerplatz statt.

Psychische Erkrankungen können alle treffen

Viele Menschen leiden im Stillen und glauben, mit ihrer Erkrankung allein zu sein. Häufig sind oder erscheinen Unterstützungsangebote für Betroffene hochschwellig, weswegen es vielen schwerfällt, sich Hilfe zu holen. Deswegen ist es wichtig, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu holen und darüber zu reden. Achterbahn Steiermark lädt in Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Stadt Graz am 26. September 2024 zum diesjährigen „Beim Reden kommen die Leut´ z´samm! ein.