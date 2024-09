Es war ein Unfall: Niederösterreicher erlitt doch keinen Messerstich

Veröffentlicht am 2. September 2024, 20:25 / ©APA/THEMENBILD

Zeugen hatten den jungen Mann beim Tanzen auf einem runden Bar-Tisch beobachtet. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung stürzte er auf eine am Boden liegende Aluschiene und zog sich eine schwere Schnittverletzung zu, so die Polizei am Montagabend.

Attacke wurde vermutet

Der 22-Jährige war derart betrunken, dass ihm zuerst gar nicht bewusst war, was passiert ist. Er habe nur einen brennenden Schmerz verspürt. Andere Gäste alarmierten die Rettung. Zunächst vermutete man eine Attacke, nun konnte die Exekutive offenbar das tatsächliche Geschehen klären. (APA, Red)

