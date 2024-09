Rauch bei Wirtschaftsgebäude: „Besitzer haben Schlimmeres verhindert“

Heute waren insgesamt sechs Feuerwehren in Griffen im Einsatz.

Heute waren insgesamt sechs Feuerwehren in Griffen im Einsatz.

Veröffentlicht am 2. September 2024, 20:28 / ©FF Griffen

Heute, 2. September, wurden gleich sechs Feuerwehren zu einem Einsatz bei einem Wirtschaftsgebäude in Griffen alarmiert. Es kam dort zu einer Rauchentwicklung, ausgelöst vermutlich durch einen Blitzeinschlag.

Besitzer reagierten vorbildlich

Die Besitzer des Wirtschaftsgebäudes haben den Rauch sehr schnell entdeckt und gleich die Feuerwehren alarmiert. Danach haben sie schnell reagiert und gleich Löschmaßnahmen vorgenommen und sogar eine Schlauchleitung gelegt. „Hätte sie nicht so schnell und vorbildlich reagiert, wäre der Einsatz sicher nicht so glimpflich ausgegangen“, sagt René Kanz, Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Griffen im Gespräch mit 5 Minuten. Denn in diesem Gebäude wird auch Heu gelagert und ein richtiger Brand wäre wohl verheerend gewesen.

Sechs Feuerwehren im Einsatz

Insgesamt eineinhalb Stunden dauerte der Feuerwehreinsatz. Die Florianis bespritzen das Gebäude noch mit Wasser und durchsuchten mit einer Wärmebildkamera alles noch mal genau nach Feuerrückständen. Im Einsatz standen: Die FF Griffen, die FF Pustritz, die FF Langegg, die FF Völkermarkt, die FF Schönweg und die FF St. Andrä.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.09.2024 um 20:33 Uhr aktualisiert