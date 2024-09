Cool: Café Chocoland eröffnet mit eigenem Schokobrunnen

Veröffentlicht am 2. September 2024, 20:41 / ©Chocoland

Schokofans dürfen sich freuen. Denn in Villach findet am Freitag, 6. September, die offizielle Eröffnung des Cafés Chocoland in der Bahnhofstraße statt. Dort gibt es mitunter auch einen Schokobrunnen.

Neueröffnung in Villach

Das neue Café bietet für Schleckermäuler einiges. So gibt es eben einen Schokobrunnen, schokolierte Früchte, aber auch verschiedene Waffeln. Zum Trinken gibt es Kaffee und auch frisch gepresste Säfte. Zu finden ist das neue Chocoland in der Bahnhofstraße in Villach, direkt neben der Apotheke. Betrieben wird es von Erkan Öztürk und seiner Frau.

©Chocoland Im neuen Café gibt es auch eine Waffel am Stiel.

