Bitumen-Leck am Klöchberg: 15.000 Liter ausgelaufen

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lkw-Lenker einen Lagerplatz am Klöchberg. Um den angekoppelten Bitumentankanhängerwagen am Firmengelände abzustellen, fuhr der Mann eine enge Linkskurve. Dabei drückte das Heck des Lkw gegen den Anhänger und beschädigte das Schlauchsystem. In der Folge flossen knapp 15.000 Liter Bitumen aus, ein geringer Teil davon gelangte in einen ausgetrockneten Bach.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Ein anwesender Baggerfahrer reagierte sofort und stoppte den Bitumenfluss mittels Zufuhr von Schotter. Ebenso führte die verständigte Feuerwehr Sofortmaßnahmen durch. Vor Ort befanden sich verständigte Beamte der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark und der Stmk Landesregierung sowie ein umweltkundiges Organ der Polizei. Weitere Erhebungen folgen.