Verkehrsunfall in Innsbruck: Motorradfahrer bei Crash mit PKW verletzt

Eine 69-jährige Österreicherin befuhr mit einem PKW die Hallerstraße in nordwestliche Richtung. Sie benützte den linken Fahrstreifen und wollte über die dortige Sperrlinie umkehren. Dazu bremste sie das Fahrzeugdazu ab und lenkte nach links. Hinter ihr fuhr ein 28-jähriger deutscher Motorradfahrer. Er bremste und versuchte dem PKW nach links auszuweichen, was ihm jedoch nicht mehr gelang. In weiterer Folge kollidierte er mit der linken Seite des Pkw und kam zu Sturz. Er verletzte sich unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden