Im ORF Sommergespräch: FPÖ fordert Bundesheereinsatz

Dominik Nepp möchte einen Einsatz des Bundesheeres in Wien.

Veröffentlicht am 2. September 2024, 21:35 / ©Bundesheer

Dominik Nepp im ORF-Sommergespräch mit ungewöhnlicher Forderung

Besonders in Kriminalitäts-Hotspots wie Parks, dem Reumannplatz und Teilen des 20. Bezirks sollen Soldaten eingesetzt werden, um „Schießereien und Messerstechereien“ zu verhindern. Nepp kritisierte, dass die Stadt Wien zu wenig Polizeikräfte habe und der Staat in dieser Situation „versage“. Ein Assistenzeinsatz des Bundesheers sei die einzige Lösung, so Nepp, und Bürgermeister Michael Ludwig könne diesen veranlassen.

Kritik an Sozialleistungen und Forderung nach Reformen

Neben dem Thema Sicherheit kritisierte Nepp auch die Sozialpolitik der Stadt Wien. Er prangerte an, dass hohe Sozialleistungen, wie im Fall einer syrischen Familie mit 4.600 Euro Mindestsicherung, falsche Anreize schaffen und Menschen nach Wien ziehen würden. Nepp betonte, dass Sozialleistungen an die österreichische Staatsbürgerschaft gekoppelt werden sollten, um die Fairness zu gewährleisten. Er unterstrich, dass es ihm nicht um einen „Kampf Arm gegen Reich“ oder „Österreicher gegen Nicht-Österreicher“ gehe, sondern um gerechte Verteilung und faire Bedingungen für alle.