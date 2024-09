Sonniger Dienstag mit Temperaturen bis 33 Grad in der Steiermark erwartet

Wie wird das Wetter am Dienstag?

Wie wird das Wetter am Dienstag?

Veröffentlicht am 2. September 2024, 21:49 / ©5 Minuten

Geosphere Austria berichtet: Auch am Dienstag erwartet uns überwiegend sonniges und außergewöhnlich warmes Wetter. Selbst in den Bergen bleiben Schauer oder Gewitter am Nachmittag selten und nur vereinzelt möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad, die Höchstwerte erreichen 29 bis 33 Grad.