Alkolenker rammt Betonmauer und schießt Autofahrerin ab

Am 2. September gegen 19.13 Uhr, ereignete sich, auf der Halleiner Landesstraße im Gemeindegebiet von Puch ein Verkehrsunfall. Ein alkoholisierter Fahrzeuglenker kollidierte mit einer am Fahrbahnrand befindlichen massiven Pflanzeneinfassung aus Beton. Nach der Kollision wurde das Fahrzeug zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dabei wurde ein entgegenkommendes Fahrzeug auf der linken Seite stark beschädigt. Der Unfalllenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert, die Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges blieb unverletzt.