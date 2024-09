Betrunkener Radfahrer ohne Licht erfasst Seniorin

Am Montag, dem 2. September gegen 20 Uhr ereignete sich in der Amthorstraße in Innsbruck, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Ein 36-jähriger Deutscher fuhr mit einem Mountainbike ohne Beleuchtung in der Amthorstraße auf dem südlichen Gehsteig in westliche Richtung. Zur gleichen Zeit trat eine 75-jährige Österreicherin von einer Hauseinfahrt auf den Gehsteig. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, wobei die Frau unbestimmten Grades verletzt wurde. Ein Alkomattest mit dem Radfahrer verlief positiv. Die Verletzte wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 06:18 Uhr aktualisiert