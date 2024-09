Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: Klagenfurter Florianis im Großeinsatz

In der Nacht auf den 3. September hat in Klagenfurt ein Wirtschaftsgebäude in der Pulverturmstraße lichterloh gebrannt.

In der Nacht auf den 3. September hat in Klagenfurt ein Wirtschaftsgebäude in der Pulverturmstraße lichterloh gebrannt.

In der Pulverturmstraße in Klagenfurt hat es schon wieder gebrannt. In der Nacht auf heute, gegen 2.15 Uhr, wurden mehrere Feuerwehren zum Einsatzort gerufen. „Vor Ort stand ein älteres Gebäude in Vollbrand“, erklärt der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr im Gespräch mit 5 Minuten. Im Gebäude selbst, das 50 Meter von allen weiteren Gebäuden entfernt lag, lagerten lediglich größere Strohballen. „Das Gebäude war so nicht mehr zu retten, für Leib und Leben bestand keine Gefahr“, so der Einsatzleiter weiter.

©Leserfoto | Das Feuer in der Pulverturmstraße war auch von St. Ruprecht aus deutlich zu sehen. ©Leserfoto | Das Gebäude brannte lichterloh. ©Leserfoto / Manuel Dohr | Das Wirtschaftsgebäude in der Pulverturmstraße konnte nicht mehr gerettet werden.

Brandursache wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt

„Das Gebäude ist jetzt vom Dachstuhl aus einsturzgefährdet, dieser wird wohl abgetragen werden müssen, bevor da jemand reingehen kann. Die Strohballen flackern nämlich immer wieder auf“, weiß der Floriani. Das werde jedenfalls noch einige Zeit dauern. Wie die Polizei berichtet, waren etwa 40 Florianis mit zehn Löschfahrzeugen vor Ort. „Die Brandursachenermittlung und die Feststellung der Schadenshöhe ist nun Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen“, heißt es seitens der Polizei abschließend.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Die Klagenfurter Feuerwehren standen bei einem Wirtschaftsgebäudebrand in der Pulverturmstraße im Einsatz. ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Das Haus vor Ort brannte lichterloh. ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Es ist vollständig abgebrannt. ©5 Minuten | Ein Lokalaugenschein in der Früh zeigt das abgebrannte Gebäude.

Dritter Brand rund um Pulverturmstraße innerhalb von drei Wochen

Bereits zwei Mal zuvor haben die Sirenen in den vergangenen drei Wochen wegen Bränden in der Gegend rund um die Pulverturmstraße geheult. Vor drei Wochen sowie in der Nacht auf den 1. September brannte jeweils eine Holzhütte vollständig aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 07:47 Uhr aktualisiert