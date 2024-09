Unbekannte brechen in Kellerabteil ein und erbeuten teure Elektronik

Unbekannte Täter sind in Innsbruck in ein Mehrparteienhaus eingebrochen und haben ein Kellerabteil geplündert.

Unbekannte Täter sind in Innsbruck in ein Mehrparteienhaus eingebrochen und haben ein Kellerabteil geplündert.

Veröffentlicht am 3. September 2024, 06:26 / ©Paolese/ #140050302 /stock.adobe.com

Zwischen 20. August und 2. September brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck ein. Dabei stahl sie mehrere elektronische Kleingeräte und Werkzeuge im Gesamtwert eines hohen dreistelligen Eurobetrages.