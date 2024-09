Große Suchaktion: Deutscher Wanderer hat sich verirrt

Gestern Nacht wurde nach einem vermissten Wanderer in Ellmau gesucht.

Gestern Nacht wurde nach einem vermissten Wanderer in Ellmau gesucht.

Veröffentlicht am 3. September 2024, 06:36 / ©Polizei Kärnten

In den Morgenstunden des 2. September unternahm ein 60-jähriger Deutscher alleine eine Bergtour von Ellmau auf den Berg Ellmauer Halt. Beim Abstieg verlor er die Orientierung und kam von der geplanten Route ab. Aus diesem Grund beschloss er kurzerhand, über die Scharlinger Böden in Richtung Hans Bergerhaus abzusteigen. Aufgrund der Länge der Tour verließen ihn allerdings langsam die Kräfte, weshalb er nur noch schleppend vorankam. Gegen 19 Uhr konnte er mittels Handy seiner Frau einen Live-Standort schicken, ehe der Akku leer war. In weiterer Folge war es ihm aufgrund der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr möglich, den ausgewiesenen Wanderweg zu erkennen, weshalb er die Nacht im Freien verbringen wollte.

Suchhunde und Drohne im Einsatz

Nachdem der Wanderer gegen 21 Uhr immer noch nicht ins Hotel zurückgekommen war, setzte seine Gattin einen Notruf ab. Durch die Bergrettung Kufstein wurde mit Unterstützung von drei Suchhunden sowie der Bezirksdrohne der Feuerwehr des Bezirkes Kufstein eine Suchaktion im Bereich Hans-Berger-Haus im Kaisertal gestartet. Gegen 22.35 Uhr konnte der Mann durch Angehörige der Bergrettung Kufstein im Bereich der unteren Scharlinger Böden auf einer Seehöhe von 1062 Meter im weglosen Gelände lokalisiert werden. Er wurde im total erschöpften, aber sonst unverletzten Zustand geborgen und nach Kufstein verbracht.