Schwerer Verkehrsunfall: Sechs Verletzte nach Frontalcrash

Am Montag, dem 2. September, gegen 21.39 Uhr ereignete sich auf der B311, der Pinzgauer Bundesstraße, im Gemeindegebiet von Goldegg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Lenker fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Schwarzach im Pongau. Auf dem kurvenreichen, unübersichtlichen Straßenstück zwischen dem Mauttunnel und dem Schönbergtunnel verlor er aus bislang unbekannten Gründen vor einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Er kam ins Schleudern und krachte zunächst in die Leitschiene. In weiterer Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 20-jährigen Lenkerin.

Straße wurde eine Stunde gesperrt

Die beiden Unfalllenker sowie insgesamt vier weitere Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vor Ort vom Notarzt sowie vom Roten Kreuz versorgt. In weiterer Folge wurden sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Schwarzach gebracht. Die B311 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für zirka eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Dadurch kam es zu umfangreichen Stauungen in beiden Richtungen. Ein bei den Lenkern durchgeführter Alkotest verlief jeweils negativ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 06:47 Uhr aktualisiert