Kirchtag in Velden bei „herrlichem Sommerwetter“ gefeiert

Am vergangenen Wochenende hat der 39. Veldener Kirchtag stattgefunden.

Veröffentlicht am 3. September 2024, 06:53 / ©KK/Gemeinde

Zahlreiche Besucher sind am Festgelände gewesen und haben mit den Veldener Florianis gefeiert. Am Samstag sorgten noch die „Himmelberger“ sowie die Disco „Zum Löschmeister“ für gute Stimmung, am Sonntag wurde dann von Pfarrer Martin Satlow ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten. Mit dem traditionellen Frühschoppen und der beliebten „Kuhfladen-Lotterie“ endete der 39. Veldener Kirchtag.