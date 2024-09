Willkommensfest für die Fachkräfte von morgen

Die Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Deshalb investiert die Stadt Wien in die Ausbildung jungen Menschen und setzt weitere Akzente in der Lehrlingsausbildung. Die gemeinsame Grundausbildung für alle Lehrlinge soll verbessert werden. Dies soll ermöglicht werden durch die besten Qualifikationen bei den Lehrlingsausbildern. Auch eine moderne Lernumgebung soll aufgebaut werden. Am Freitag, dem 30. August wurden 169 angehende Lehrlinge, die in 16 verschiedenen Berufen ausgebildet werden, im Festsaal das Wiener Rathaus willkommen geheißen.

Größte Ausbildungsunternehmen

Die Stadt Wien ist das größte Ausbildungsunternehmen für Lehrlinge in der gesamten Stadt und bildet derzeit rund 600 Lehrlinge in über 20 verschiedenen Berufen aus. Im Jahr 2022 wurde der Magistrat zum dritten Mal in Folge mit dem Wiener Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. Abrahamczik, der den Wiener Bürgermeister vertrat, betonte die vielfältigen und spannenden Aufgaben, die auf die Lehrlinge warten, und ermutigte sie, sich aktiv einzubringen und Fragen zu stellen.

Jobticket als Zeichen der Wertschätzung

Angela Lueger, stellvertretende Vorsitzende der Younion_Die Daseinsgewerkschaft, hob die lange Tradition und die hohe Qualität der Lehrlingsausbildung in der Stadt Wien hervor. Dieses Jahr wird das 60-jährige Jubiläum gefeiert, und sowohl die Arbeitgeberin als auch die Arbeitnehmervertretung arbeiten weiterhin intensiv an Verbesserungen und der Weiterentwicklung der Ausbildung. Zusätzlich bietet die Younion weitere Unterstützungsangebote für die Lehrlinge an. Mit dem im Mai eingeführten Jobticket zeigt die Stadt zudem ihre Wertschätzung für die Arbeit der Mitarbeiter.

Hohe Ausbildungsqualität

Magistratsdirektor Dietmar Griebler, Leiter des inneren Dienstes, begrüßte die Lehrlinge und ihre Familien im Festsaal und betonte die Bedeutung der Ausbildung in Wien. „Wien bildet hochqualitativ aus, dazu stehen wir und darauf sind wir stolz. Die hohe Lebensqualität in Wien ist eng mit einer effizienten und hochwertigen Verwaltung verknüpft. Ab heute sind Sie ein Teil davon. Bringen Sie Ihre neuen Perspektiven ein!“, ermutigte Griebler die neuen Lehrlinge. Er bedankte sich auch bei den Lehrlingsausbildern in allen Einheiten und bei Christian Schendlinger und seinem Team in der Personaldirektion, die diese hohe Ausbildungsqualität gewährleisten.