Wochenlange Suchaktion am Katschberg: „Unmögliches möglich machen“

Es ist mittlerweile mehr als drei Wochen her, als man die 74-jährige Klagenfurterin das letzte Mal gesehen hat. Seitdem wurden mehrere Suchaktionen am Katschberg durchgeführt, um die Kärntnerin doch noch zu finden. Doch in den letzten Tagen gestalten sich diese zunehmend schwierig. Mittlerweile mussten die Suchaktionen sogar abgebrochen werden.

Das sind die größten Probleme bei der Vermisstensuche am Katschberg

„Die größten Schwierigkeiten sind in rund 2.000 Metern Höhe die Kühe, die Strom- und Stacheldrahtzäune“, berichtet Alexandra Grunow von der „K9 Pro Vermisstensuche“ aus Klagenfurt im Gespräch mit 5 Minuten. Die Kühe hätten aktuell sogar Kälber, weshalb sie auch relativ aggressiv seien und man mit Hunden nicht rein könne. Selbst die Polizei habe mit den Hunden nicht hin können. „Wir können in einige Bereiche einfach nicht rein, da würden die Spuren aber hinführen“, so Grunow.

©K9 Pro Vermisstensuche | Auch die Hunde sind bereits erschöpft von der wochenlangen Suchaktion am Katschberg. ©K9 Pro Vermisstensuche | Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Katschberg vor Ort, um nach der 74-jährigen Klagenfurterin zu suchen. ©K9 Pro Vermisstensuche | Unter den im Einsatz stehenden Kräften eben auch die Hunde der „K9 Pro Vermisstensuche“.

Sogar Höhlenretter waren bei Vermisstensuche am Katschberg im Einsatz

Ein weiteres Problem sei auch die Thermik in dieser Höhenlage. Zu alldem kommt dann auch noch dazu, dass es sich um ein riesiges Gebiet handle. Und als wäre das noch nicht genug, würden sich in diesem Gebiet auch Bergwerkstollen unter Sträuchern finden, die teilweise bis zu 50 Meter tief in den Berg hineinführen. „Aus diesem Grund waren sogar Höhlenretter teilweise im Einsatz. Es ist aber natürlich super gefährlich, in die Stollen hineinzugehen“, weiß Grunow.

Vermisste am Katschberg ist „wie vom Erdboden verschluckt“

Daher stehe man aktuell vor der schweren Entscheidung, die Suchaktionen erstmals zu beenden. „In 14 Tagen sind die Kühe weg, da können wir dann weitermachen“, erklärt die Vermisstensucherin. Aktuell gehe es noch darum, zu wissen, was der Vermissten geschehen ist und darum, der Familie die Ungewissheit zu nehmen. „Sie ist ja wie vom Erdboden verschluckt“, rätselt auch Grunow. Im Einsatz standen und stehen neben der Polizei und dem Team der „K9 Pro Vermisstensuche“ auch der „Samariterbund Kärnten“ mit seinen Hunden und die Bergrettung. „Ein gutes, erfahrenes Team, das da zusammenarbeitet, um noch das Unmögliche möglich zu machen“, meint Grunow abschließend.