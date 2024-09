„Kelag“ und „Kärnten Netz“ bilden 39 neue Lehrlinge aus

„Angesichts der aktuell gedämpften Konjunkturlage setzt die Kelag damit ein starkes Zeichen für Ausbildung und Beschäftigung an ihren Standorten in Kärnten“, erklärt man in der Aussendung. Heuer beginnen junge Menschen in sieben Berufen ihre Lehre. Den Schwerpunkt bilden traditionell Elektrotechniker mit 25 Lehrlingen, acht Lehrlinge werden zu Bürokaufleuten ausgebildet, dazu kommen noch zwei Metalltechniker, eine Applikationsentwicklerin, eine Medienfachfrau, ein Betriebslogistiker und ein Koch. 25 Prozent der Berufseinsteiger bei der Kelag und der Kärnten Netz sind weiblich.

Spezialmodul erneuerbare Energie

Für die Elektrotechnik-Lehrlinge wird als zusätzliche Ausbildung das Spezialmodul „Erneuerbare Energie“ angeboten. In diesem Spezialmodul werden den jungen Menschen die Bereiche PV, Energiemanagement, Windkraft und E-Mobilität vermittelt. „Die aktive Umsetzung der Energiewende erfordert neue und vielfältige Zusatzqualifikationen im Bereich der erneuerbaren Energien für unsere Elektrotechniker. Und hier wollen wir unsere Lehrlinge mit zielgerichteten Angeboten bei den Lehrinhalten, mit Exkursionen und einer vertieften Praxis unterstützen“, sagt Danny Güthlein, Vorstand der Kelag.

Lehrlingsschule als „hauseigene Kaderschmiede“

In den vergangenen Jahren haben die Kelag und die Kärnten Netz mehr als zwei Drittel der Lehrabsolventen in den Personalstand übernommen. „Die Lehrlingsschule ist für uns eine Kaderschmiede, die wir für das Funktionieren unseres Unternehmens und die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen dringend brauche““, betont Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag.

©Kelag / Henry Welisch | 39 neue Lehrlinge hat die „Kelag“ nun. ©Kelag / Henry Welisch | Sie alle haben am 2. September ihre Lehre begonnen.

„Sie müssen entsprechend flexibel und leistungsbereit sein“

24 der 39 Lehrlinge beginnen ihre „Fachkräfteausbildung Elektrotechnik“ bei der Kärnten Netz. „Diese jungen Menschen sind die Nachwuchskräfte für unsere Montage“, erklärt Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin der Kärnten Netz. „Sie arbeiten sowohl für die Instandhaltung und den Ausbau unserer Netze für die Herausforderungen der Energiewende, als auch im Störungseinsatz. Sie müssen entsprechend flexibel und leistungsbereit auch unter teilweise sehr schwierigen Witterungsbedingungen sein.“

Ausbildung an allen Standorten der Kelag und Kärnten Netz

„Rund 500 junge Menschen haben sich heuer für eine Lehre bei uns beworben, wir haben die am besten geeigneten jungen Damen und Herren auswählen können“, sagt Michaela Sapetschnig, Leiterin Kelag-Personalmanagement. In der Lehrlingsschule in St. Veit an der Glan besuchen die Lehrlinge die Berufsschule und den Unterricht in den Lehrwerkstätten. Praktisch ausgebildet werden sie an allen Standorten des Unternehmens in Kärnten in Hermagor, Außerfragant, Spittal an der Drau, Villach, St. Veit an der Glan, Klagenfurt Zentrale, Klagenfurt Kirchengasse, Völkermarkt und in Wolfsberg.