Neuer Glanz für Hoffnung und Heilung: Zuhause für schwerkranke Kinder

Ronald McDonald Kinderhilfe macht es sich in Österreich zur Aufgabe, Familien mit kranken Kindern zu unterstützen. Auch das Haus in Wien bietet seit über 37 Jahren Familien mit schwerkranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ und erstrahlt nun nach einer umfassenden Modernisierung in neuem Glanz. Bei der Gründung 1987 war es das erste Haus der Ronald McDonald Kinderhilfe in Österreich und legte den Grundstein für das Engagement des unabhängigen Vereins.

Zuhause auf Zeit

Am 29. August feierte die Kinderhilfe gemeinsam mit langjährigen Unterstützern und Wegbegleitern die Wiedereröffnung des Stammhauses. Karin Schmidt, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe hieß die Gäste willkommen. Das Kinderhilfe Haus in der Wiener Kinderspitalgasse ist das zweite Haus in Wien neben dem Standort in der Borschkegasse. Dort haben insbesondere kleine Patienten die Möglichkeit zu wohnen. Denn oft brauchen sie während der Behandlungszeit gemeinsam mit ihren Familien ein „Zuhause auf Zeit“ und das in der Nähe von Therapieeinrichtungen. Das Haus befindet sich gegenüber des St. Anna Kinderspitals und bietet bis zu 15 Familien Platz.

©Gregor Nesvadba Die Ronald McDonald Kinderhilfe in der Wiener Kinderspitalgasse von außen.

Umgestaltung der Räume

Die Appartements sowie Gemeinschafts- und Spielzimmer wurden in modernem Design neugestaltet und renoviert. Zudem wurde das denkmalgeschützte, fünfgeschossige Haus auch mit einer leistungsstarken Klimaanlage ausgestattet. Dank der hellen Gestaltung mit vielen Holzelementen wird das Haus auch weiterhin Familien in schwierigen Zeiten ein vertrautes, familiäres Umfeld bieten. „Diese Nähe kann den Heilungsprozess nachweislich beschleunigen. Daher freuen wir uns, dass unser Haus in der Kinderspitalgasse nun im neuen Design diese Mission auch zukünftig bestmöglich unterstützen wird“, freute sich Schmidt.

©Gregor Nesvadba | Mit der neuen Einrichtung soll ein vertrautes Umfeld geschaffen werden. ©Gregor Nesvadba | 15 Familien können dort „auf Zeit“ wohnen.

Zusammenhalt und Engagement

Die Wiedereröffnung am 29. August war geprägt von verbindenden Gesprächen im Zeichen

des jahrzehntelangen gemeinsamen Engagements. Die Kinderhilfe freute sich über eine rege Anteilnahme und auch langjährige Partner und Sponsoren besuchten die Feierlichkeiten. Die Gäste konnten bei Hausführungen einen ersten Blick in den modernisierten Standort und die Appartements werfen. „Es erfüllt mich jedes Mal wieder mit Freude, zu sehen, wie viel Zusammenhalt und Engagement uns unsere Spender und auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter entgegenbringen“, zeigte sich Kristina Knezovic, Hausleiterin der Kinderhilfe Wien Kinderspitalgasse, dankbar.