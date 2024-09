Gasthaus Schwaigerwirt: Tradition trifft Charity

Das Gasthaus Schwaigerwirt ist mehr als nur ein Ort für traditionelle Hausmannskost. Neben einer großen Auswahl an Speisen engagiert sich das Gasthaus auch aktiv in verschiedenen karitativen Projekten. Besonders hervorzuheben ist das „SOS-Kinderdorf Lehrlingsessen“, bei dem die Lehrlinge des Gasthauses zwei Gerichte ausgewählt haben, die in der Speisekarte hervorgehoben sind. Für jedes verkaufte Gericht gehen 1 Euro an die Lehrlinge und 1 Euro wird an das SOS-Kinderdorf gespendet.

Obdachlose bekochen

Seit der Corona-Pandemie hat sich das Gasthaus zusätzlich zur Aufgabe gemacht, Obdachlose zu bekochen. Die Betreiber haben kürzlich auf Facebook darüber informiert, wie die Spendenaktion abläuft. Bereits mit einer Spende von 5 Euro wird Obdachlosen eine warme Mahlzeit ermöglicht. Auch die Transparenz ist den Betreibern wichtig, weshalb sie regelmäßig Updates über ihre Facebook-Seite posten.

Tagesteller im September

Besonders bemerkenswert sind die günstigen Preise für die Tagesteller im Gasthaus. Ein warmes Mittagessen, einschließlich Suppe, ist für nur 8 Euro zu haben. So einen Preis findet man selten. Das Engagement des Schwaigerwirts zeigt, dass gutes Essen und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.