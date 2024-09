Lange Wartezeiten: Das sind die Stau-Hotspots am Reisewochenende

Für rund 3,2 Millionen Schülerinnen und Schüler aus Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol, Vorarlberg sowie Bayern und Baden-Württemberg gehen mit dem kommenden Wochenende die Sommerferien zu Ende. Das wiederum bedeutet erfahrungsgemäß kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen besonders vor den Grenzen und Transitrouten im Süden, dem Westen und Mitte des Landes. Auch wenn eine Verlagerung des Reiseverkehrs zu beobachten ist, bleibt der Samstag der klassische Reise- und damit Stautag. Die Strecken mit den längsten Verzögerungen werden die „üblichen Verdächtigen“ sein.

Stau-Hotspots am Wochenende Brennerautobahn (A13), zwischen Mautstelle Schönberg und Innsbruck

Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf und Blockabfertigung vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

Innkreisautobahn (A8), vor der Grenze Suben bei der Ausreise aus Österreich

Inntalautobahn (A12), bei Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden bei der Ausreise aus Österreich

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel bei der Einreise nach Österreich

Pyhrnautobahn (A9), vor dem Grenzübergang Spielfeld bei der Einreise nach Österreich und den Baustellenbereichen zwischen Klaus und Inzersdorf und vor dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), zwischen Villach und Spittal/Drau und vor dem Tauerntunnel sowie bei Salzburg

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg und vor dem Grenzübergang Walserberg bei der Ausreise aus Österreich

„Fahrzeuglenker, die den Staus auf der Tauernautobahn (A10) mit Abfahren auf die lokalen Ausweichrouten umgehen wollen, sollten die Abfahrtssperre zwischen Zederhaus und Puch/Urstein beachten. Diese gelten noch bis Sonntag, 8. September 2024, 24 Uhr. Ähnliche Sperren für den Ausweichverkehr gelten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr auch in Tirol in den Bezirken Innsbruck/Innsbruck Land, Kufstein, Imst und Reutte. Von den Fahrverboten ausgenommen sind in beiden Bundesländern der Quell- und der Zielverkehr“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

„European Bike Week“ lockt rund 100.000 Motorradfans nach Kärnten

Sei Dienstag, 3. September 2024, findet die „European Bike Week“ rund um den Faaker See statt. Bis Sonntag, 8. September 2024, werden Biker aus mehr als 50 Ländern in Schwärmen in das südlichste Bundesland Österreichs strömen. Das „Highlight“ der Veranstaltung ist die Harley-Parade am Samstag, 7. September 2024, mit Start um 12 Uhr. Bereits ab 10 Uhr stellen sich die ersten Teilnehmer am Kreisverkehr „Pogöriacher Kreuz“ auf. Die Strecke führt auf rund 54 Kilometern vom Faaker See Ufer über Finkenstein, durch Villach nach Ossiach und rund um den gleichnamigen See, weiter nach Rosegg und zurück zum Faaker See. „Im Zuge der Harley-Parade werden neben der Faakersee Straße (B84) und Faakersee Ufer Landesstraße (L53), auch die Anschlussstelle Villach/Ossiacher See auf der A10 von 12.30 Uhr bis 15 Uhr und die Ausfahrt Wernberg auf der A2 zwischen 13 Uhr und 15 Uhr gesperrt“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Besucher, die öffentlich anreisen wollen, können dies mit Bus und Bahn zum Hauptbahnhof in Villach tun. Von dort verkehren Shuttle-Busse zum Faaker See und retour.