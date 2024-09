Ferienende: Mega-Staus drohen hier jetzt in Kärnten

Wie der „ARBÖ“ erklärt, dürfte das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende vom „dicken Ende des Sommerreiseverkehrs“ geprägt sein. Dieses ergebe sich, da mit Ausnahme von Wien, dem Burgenland und Niederösterreich in allen österreichischen Bundesländern sowie in Bayern und Baden-Württemberg die Schule am kommenden Montag, 9. September, wieder beginnen wird.

Kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen

Erfahrungsgemäß würde das wieder einmal kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen vor allem an den Grenzen und Transitrouten im Süden, im Westen und in der Mitte Österreichs bedeuten. Besonders wahrscheinlich sind dabei in Kärnten Staus vor allem vorm Karawankentunnel bei der Einreise nach Österreich – bereits in den vergangenen Wochen sind Urlauber regelmäßig bis zu zwei Stunden gestanden.

Auch A10 bei Villach wird wohl wieder zur Geduldsprobe

Zudem ist auch die A10 Tauernautobahn zwischen Villach und Spittal an der Drau immer wieder ein Nadelöhr, wo es sich teils kilometerweit stauen könnte. Der Hauptreisetag dürfte wieder der Samstag werden, wie der ARBÖ abschließend vermutet.