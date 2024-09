Autofahrer (27) überschlägt sich mehrmals nach Überholmanöver

Am 2. September, gegen 19.20 Uhr, wollte eine 38-jährige Frau aus dem Bezirk Gänserndorf mit einem Auto von einem Feldweg auf die L2 in Fahrtrichtung Markgrafneusiedl einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf mit einem Auto von Markgrafneusiedl kommend in Richtung Obersiebenbrunn. Der Mann überholte in diesem Straßenabschnitt zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Beim Wiedereinordnen dürfte der 27-Jährige vom bereits in die Fahrbahn hineinragenden Auto der 38-Jährigen überrascht worden sein.

Verletzungen unbestimmten Grades

Beim Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug des 27-Jährigen ins Schleudern, bevor es über die Böschung schlitterte und sich im angrenzenden Feld mehrmals überschlug. Dort kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 27-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.