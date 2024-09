StreetfootbALL Festival setzt Zeichen für Inklusion in Graz

Am kommenden Samstag findet am Grazer Hauptplatz das streetfootbALL festival statt.

Rund 120 Spieler aus 12 Teams, die aus verschiedenen sozialen Bereichen stammen, treten am Samstag gegeneinander an und messen dabei nach den Regeln des Homeless World Cups (HWC): Dabei besteht jedes Team aus drei Feldspielern plus einem Torwart. Doch das Fußballfestival zeichnet sich nicht nur durch spannende Fußballmatches aus, sondern vor allem dadurch, was bei streetfootbALL im Vordergrund steht: Leidenschaft, Gemeinschaft, und natürlich Spaß am Fußball, unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebensstil.

Homeless World Cup Team mit dabei

Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme des österreichischen Homeless World Cup Teams am streetfootbALL festival, das derzeit sein Trainingslager in Graz absolviert, bevor es in der zweiten Septemberhälfte zum Homeless World Cup aufbricht. Dieser – also die „Straßenfußballweltmeisterschaft“ für Menschen vom Rand der Gesellschaft – findet von 21. bis 28. September in Seoul, Südkorea, und damit erstmals in der 21-jährigen HWC-Geschichte in Asien statt.

Unterstützung macht es möglich

„Großer Dank gebührt den Sponsoren, die das diesjährige streetfootbALL festival mit ihrer Unterstützung möglich machen“, betonen die Organisatoren. Zu den Sponsoren gehören das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport; die Stadt Graz, Gaulhofer, Coca-Cola Österreich sowie a&o hostels.

