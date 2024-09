Jugendbande begeht Dreifach-Diebstahl in Einkaufszentrum

Unbekannte Täter führten am 29. August am Nachmittag Diebstähle in drei Geschäften eines Einkaufszentrums in Vösendorf durch. Dabei entwendeten sie Kleidung und Schuhe im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro. Eine Mitarbeiterin alarmierte gegen 16 Uhr die Polizei und den Sicherheitsdienst. Die Polizeiinspektion Vösendorf leitete sofort Fahndungsmaßnahmen zur Ergreifung der flüchtigen Täter ein.

Mehrere Verdächtige festgenommen

Ein Verdächtiger wurde von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter vor dem Einkaufszentrum angehalten und in weiterer Folge von den einschreitenden Polizisten vorläufig festgenommen. Einer Streife der Polizeiinspektion Vösendorf gelang es, drei weitere Verdächtige in einer Zuggarnitur der Badner Bahn bei der Station Vösendorf-Siebenhirten anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Das Diebesgut war hinter den Sitzen versteckt. Ein 18-jähriger Beschuldigter aus Wien wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren aus Wien wurden der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.