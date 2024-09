„Grollen war zu hören“: Erdbeben der Stärke 2,4 in der Steiermark

„Auch ein Grollen war zu hören“, berichtet der Erdbebendienst der GeoSphere über das Erdbeben, welches sich am Montag, 2. September, kurz nach 17 Uhr nordöstlich von Spital am Semmering ereignete. Es wies eine Magnitude von 2,4 auf. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke jedoch nicht zu erwarten, heißt es. Das Beben wurde im Epizentralgebiet und im Raum Payerbach-Edlach an der Rax (Niederösterreich) schwach verspürt.

Am Montag, den 2. September 2024 ereignete sich um 17:04 Uhr MESZ nordöstlich von Spital am Semmering ein Erdbeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 10:34 Uhr aktualisiert