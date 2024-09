Drei Wochen, drei Brände: Treibt sich in Klagenfurt ein Feuerteufel um?

Drei Brände in drei Wochen hat es in der Klagenfurter Pulverturmstraße gegeben.

In den vergangenen drei Wochen hat es rund um die Pulverturmstraße in Klagenfurt gleich drei Mal gebrannt. Während bei den beiden ersten Malen „nur“ Gartenhütten betroffen waren, brannte in der Nacht auf den 3. September ein nahezu leerstehendes Wirtschaftsgebäude nieder. Wir schlüsseln die Ereignisse für euch noch einmal auf.

„Erster“ Brand in der Pulverturmstraße am 13. August

Am Nachmittag des 13. August ertönte die Sirene, weil bei einem Waldstück bei der Pulverturmstraße eine Holzhütte in Vollbrand stand. Das Feuer griff teilweise sogar auf den angrenzenden Wald über, die Hütte brannte vollständig aus. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Brand löschen.

©klagenfurt_elite Am 13. August hat nachmitttags eine Holzhütte bei der Pulverturmstraße gebrannt.

Wieder steht Holzhütte bei der Pulverturmstraße in Brand

In der Nacht auf Sonntag, 1. September, wurden die Feuerwehren kurz vor Mitternacht dann wieder gerufen. Wiederum brannte eine Holzhütte in einem kleinen Waldstück bei der Pulverturmstraße. Die Flammen konnten von den Florianis recht rasch unter Kontrolle und gelöscht werden.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt Eine Holzhütte hat in der Nacht auf den 3. September in einem Wald bei der Pulverturmstraße in Klagenfurt gebrannt.

Brandalarm in Klagenfurt: Dieses Mal brennt ein Wirtschaftsgebäude

Nur zwei Tage später, in der Nacht auf den heutigen 3. September, wurde wieder Brandalarm ausgelöst. In der Pulverturmstraße brannte diesmal aber keine Holzhütte sondern ein nahezu leerstehendes Wirtschaftsgebäude. Dieses brannte vollständig aus, die Feuerwehren konnten das Feuer mittlerweile löschen, wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt im Gespräch mit 5 Minuten verrät. Mehr dazu hier: Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: Klagenfurter Florianis im Großeinsatz.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Ein Wirtschaftsgebäude hat in der Nacht auf den 3. September in der Pulverturmstraßein Klgaenfurt gebrannt. ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Das Gebäude stand in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Das Wirtschaftsgebäude ist gänzlich ausgebrannt.

Ist es Brandstiftung?

„Die Ursachen von allen Bränden sind noch unklar, die ersten beiden Hütten sind ja vollständig niedergebrannt“, erklärt ein Polizeisprecher der Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten. Auf die Frage, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte, meint er weiter: „Aufgrund der räumlichen Nähe kann man Zusammenhänge und damit Brandstiftung zumindest nicht gänzlich ausschließen.“ Am heutigen Dienstag, 3. September, werde nun jedenfalls noch die Brandursache beim aktuellsten Brand in der Pulverturmstraße ermittelt, das Landeskriminalamt werde vor Ort sein.