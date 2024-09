Mutproben auf den Bahngleisen? Auch nicht fÃ¼r die Follower

Für viele hat gestern ein neues Schuljahr begonnen. Dementsprechend steigt auch die Gefahr im Straßenverkehr. Aber nicht nur der Schulweg auf der Straße birgt viele Gefahren für die Schulkinder, sondern auch der Weg mit dem Zug. Deshalb macht die ÖBB unter anderem in den Medien auf die Gefahren der Bahnanlagen aufmerksam. Wenn es um Sicherheit geht, dann bleibt kein Platz für Kompromisse. Eine aufmerksamkeitsstarke Sicherheitskampagne soll das Bewusstsein für die sichere Benutzung von Bahnanlagen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen schärfen. Bei der Kampagne geht es um (lebens-)gefährliche Situationen, wie Unachtsamkeit oder Unwissenheit. Besonders Mutproben, wie Klettern auf die Waggons, werden besonders durch die sozialen Medien immer beliebter.

Wie kommst du in die Schule? Ich gehe zu Fuß Ich fahre mit dem Fahrrad Ich fahre mit dem E-Scooter Ich fahre mit dem Bus Ich fahre mit dem Zug Ich werde mit dem Auto hingebracht Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tödliche Unfälle

Im Vorjahr sind in Österreich 15 Menschen wegen unüberlegtem Handeln und Leichtsinn im Zusammenhang mit der Bahn, zum Teil schwer verletzt worden. Einige sind leider auch tödlich verunglückt. Dazu kommen noch drei schwere Unfälle durch Bahnstrom. 51 Unfälle mit Verletzungen gab es an Eisenbahnkreuzungen, die in sieben Fällen tödlich endeten. Besonders Kinder und junge Erwachsene begeben sich häufig aus Unwissenheit und Leichtsinn in Lebensgefahr. „Jeder einzelne der Unfälle wäre vermeidbar gewesen. Deshalb setzen wir auch dieses Jahr wieder ein Zeichen und klären mit maximaler Aufmerksamkeit über die Gefahren an Bahnanlagen und deren mögliche schwerwiegende Folgen auf“, erklärte Johann Pluy, Vorstand ÖBB-Infrastruktur den Hintergrund der Maßnahme.

©ÖBB Ein „erschreckendes“ Beispiel der Kampagne.

Das nächste Mal könnte das letzte Mal sein

Menschen können Gefahren, die ihnen bisher nicht widerfahren sind, oft nur schwer oder gar nicht einschätzen. Besonders, wenn gefährliches Verhalten schon ein oder mehrmals gutgegangen ist. Das kann ihnen zum Verhängnis werden. Auch wenn ihnen bisher nichts passiert ist, das nächste Mal kann ihr letztes Mal sein. Die möglichen Folgen von mangelnder Achtsamkeit oder von „Mutproben“ werden in der aktuellen Kampagne drastisch mittels Grafik und Animation aufgezeigt. Sie sollen aufrütteln, Aufmerksamkeit erzeugen und dazu anregen, das eigene Verhalten zu hinterfragen. Denn eine Gefahr, die man sich vorstellen kann, führt zu einer höheren Risikokompetenz.

Das solltest du vermeiden Gleise queren, um Wege zu verkürzen auf abgestellte Wagons klettern – und einen Stromschlag von 15.000 Volt riskieren (auch ohne die Leitung zu berühren durch Stromüberschlag) Eisenbahnkreuzungen unachtsam oder trotz Rotlicht bzw. herannahendem Zug queren die Sicherheitslinie am Bahnsteig ignorieren

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 11:23 Uhr aktualisiert