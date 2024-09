Bauarbeiter verschüttet: Suche läuft auf Hochtouren

In Oberösterreich wurden zwei Bauarbeiter verschüttet.

Veröffentlicht am 3. September 2024, 11:50 / ©5 Minuten

Heute Vormittag, am 3. September, ereignete sich in Schärding am Inn ein großes Unglück. Bei Umbauarbeiten eines alten Gebäudes wurden offenbar zwei Bauarbeiter verschüttet. Laut Medienberichten sind Behörden mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und der betroffene Bereich wurde abgesperrt. Auch mehrere Rettungsfahrzeuge sind vor Ort. Die Suche nach den beiden Verschütteten läuft auf Hochdruck.