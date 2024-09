Häftling bei Brand in Grazer Karlau verstorben: Das ergab die Obduktion

Ein 43-jähriger Häftling kam am Montag bei einem Brand in der Justizanstalt Graz-Karlau ums Leben. Der Inhaftierte dürfte am frühen Montagmorgen, 2. September 2024, in seinem Haftraum vermutlich selbst Feuer gelegt haben. Das Landeskriminalamt Steiermark führt aktuell die Ermittlungen zum Brandgeschehen.

Ermittlungen laufen

Ersten Ermittlungen zufolge gingen die Brandermittler von keinem Fremdverschulden aus. Der 43-Jährige befand sich allein in seiner Zelle. Ein technisches Gebrechen konnte nicht eruiert werden. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest, wird aber vermutlich auf offenes Licht und Feuer zurückzuführen sein. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Obduktionsergebnis steht fest

Das Ergebnis dieser Obduktion steht nun fest. Sie hat ergeben, dass der 43-Jährige aufgrund einer Rauchgasvergiftung und der massiven Hitzeeinwirkung zu Tode gekommen ist. Auch fortführende Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark, Ermittlungsbereich Brand, brachten keinen Verdacht auf ein Fremdverschulden, teilt die Polizei am Dienstagvormittag mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 12:03 Uhr aktualisiert