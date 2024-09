Trickbetrüger versucht Juwelier mit Messer anzugreifen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden gestern, am 2. September gegen 15.45 Uhr alarmiert, da ein Ehepaar versuchte, eine Goldkette in einem Juweliergeschäft zu verkaufen. Die Mitarbeiter erkannten die beiden mutmaßliche Trickbetrüger wieder. Sie waren in einen Diebstahl bei einem Juwelier in Niederösterreich verwickelt. Der 42-jährige Tatverdächtige konnte, nachdem das Ehepaar zuvor aus dem Geschäft geflüchtet war, durch die Mitarbeiter angehalten werden.

Täter versucht zuzustechen

Er riss sich daraufhin los und versuchte, bevor er zu Boden gebracht werden konnte, diese mit mutmaßlich gezielten Stichbewegungen mit einem Messer im Bereich des Halses zu verletzen. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Seine 40-jährige Ehefrau wurde angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Tatwaffe sowie die mutmaßlich gestohlene Goldkette wurden sichergestellt. Weitere Erhebungen laufen.