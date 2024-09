Unfall am Grazer Hauptplatz legt Öffis lahm

Am Grazer Hauptplatz kam es am Dienstag zu einem Unfall.

3. September 2024

„Wegen eines Unfalles am Hauptplatz stehen alle Straßenbahnlinien in der Herrengasse“, teilt die Holding Graz aktuell mit. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Ebenfalls ist noch unklar, ob es Verletzte gibt und wann die Öffis in dem Bereich wieder normal verkehren können.

Ersatzverkehr eingerichtet

Für alle Linien in dem Bereich wird ein Ersatzverkehr mit Bussen ab Jakominiplatz eingerichtet. Die Haltestellen Hauptplatz, Südtiroler Platz, Schloßbergplatz und Schloßbergbahn sind aktuell nicht anfahrbar (Stand 3. September 12 Uhr). Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 12:16 Uhr aktualisiert