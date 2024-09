Blutspur durch Wien: Frau sticht auf Mann ein

Am Montag, dem 2. September gegen 20.50 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus aufgrund eines lautstarken Streites zwischen zwei Männern und einer mit einem

mutmaßlichen Messer bewaffneten Frau alarmiert. An der Einsatzörtlichkeit konnten mehrere Blutspuren im Bereich der Huttengasse, verlaufend in Richtung Adolf-Czettel-Gasse, Chlumbergasse und Steinbruchgasse wahrgenommen werden. Vor Ort konnte ein unverletzter Beteiligter des vorangegangenen Streits aufgefunden werden. Durch schnelle Erstermittlungen konnte die Identität und die Wohnadresse der mutmaßlich bewaffneten Frau ermittelt werden.

Blutspur geht weiter

Im Stiegenhaus der betreffenden Wohnung konnten ebenfalls Blutspuren wahrgenommen werden. Nach einer erfolgten Türöffnung durch Beamte der WEGA konnte die 30-jährige Ungarin und ein verletzter Mann angetroffen werden. Beim 30-Jährigen konnten im Bereich des Unter- sowie Oberarms und des Oberkörpers Verletzungen durch Schnitte und Stiche festgestellt werden. Die Tatverdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Gegen sie wurde ein Betretungs- und

Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei dem Opfer bestand keine Lebensgefahr. Es wurde in einem Spital versorgt und bereits in häusliche Pflege entlassen. In der Wohnung konnte ein Messer vorgefunden und sichergestellt werden. Weitere Erhebungen laufen.