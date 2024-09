Kettenräuber auf der Flucht: Hast du diesen Wiederholungstäter gesehen?

Die am Bild ersichtliche Person steht in Verdacht, am 19. August, gegen 13.40 Uhr im Bereich der Inzersdorfer Straße eine Frau überfallen zu haben. Eine 84-jährige Frau kam vom Einkaufen zurück und ging ins Stiegenhauses ihres Wohnhauses. Ohne Voranzeichen soll der mutmaßliche Täter die Kette vom Hals gerissen haben. Anschließend wäre er geflüchtet.

Auf der Flucht

Weiters soll er am 23. August, gegen 18.20 Uhr, eine 77-jährige Frau im Eingangsbereich ihres Wohnhauses in der Josefstädter Straße, ebenfalls ihre Kette vom Hals gerissen und dabei ihr Kleid zerrissen zu haben. Aufgrund der Hilfeschreie ließ der derzeit unbekannte Tatverdächtige von der Frau ab und flüchtete ohne Beute. Durch einen 16-Jährigen wurde der Tatverdächtige im Bereich der U6-Station Thaliastraße angehalten und kurze Zeit an der weiteren Flucht gehindert. Der Unbekannte zog in weiterer Folge aus seinem Hosenbund ein mutmaßliches Messer, bedrohte den Jugendlichen und flüchtete.



Täterbeschreibung etwa 170-175 cm groß

circa 25-35 Jahre alt

dunkle Augen und schmales Gesicht

schwarze Haare und dichter, dunkler Bart

schlanke Statur

unzureichende Deutschkenntnisse, mit unbekanntem Akzent Hinweise (auch anonym) werden an Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Raub unter der Telefonnummer 01/ 31310 /43223 bzw. 43224 erbeten.