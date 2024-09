Alarmfahndung: Mit Faustfeuerwaffe Innsbrucker-Bank überfallen

Dieser Mann hat die Bank in Innsbruck überfallen.

Dieser Mann hat die Bank in Innsbruck überfallen.

Veröffentlicht am 3. September 2024, 12:45 / ©LPD Tirol

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben heute Vormittag, am 3. September, eine Bankfiliale am Mitterweg im Westen der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck überfallen. Der Überfall hat sich gegen 9.45 Uhr ereignet. Nun sind neue Details bekannt.

Mit Faustwaffe bewaffnet

Der bis dato unbekannte, männliche, vermummte Täter betrat, mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet die Filiale und forderte in englischer Sprache die Herausgabe von Bargeld. Der Täter verließ die Bankfiliale nach der Tat ohne Beute und flüchtete in nördliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief bis dato negativ. Die in der Bank Anwesenden blieben bei dem Banküberfall unverletzt. Näheres ist derzeit nicht bekannt und noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

©LPD Tirol So sieht der Täter des Banküberfalls aus.

Täterbeschreibung Männlich

175 – 180 cm

Blaue/dunkle Jacke u. Hose

Sonnenbrille

Schwarzer Mundschutz/Vermummung

Beige Schildkappe

Englische Sprache Um Mitteilung sachdienlicher Hinweise bzw. verdächtiger Wahrnehmungen wird unter der Tel.Nr: 059133 70 3333 (LKA Journaldienst) ersucht.

