Netflix wird teurer: So viel musst du jetzt für dein Abo bezahlen

Jetzt steht fest: Alle Netflix-Abomodelle in Österreich werden teurer. Der Streaming-Anbieter hat kürzlich wieder eine Preiserhöhung angekündigt. Betroffen sind davon sowohl Neukunden als auch Bestandskunden.

Das sind die neuen Netflix-Preise

Wer auch in Zukunft seinen Netflix-Account nutzen möchte, muss also etwas tiefer in die Tasche greifen. Das Basis-Abo – also der günstigste Tarif – wird von 7,99 Euro auf 8,99 Euro erhöht. Das Standard-Abo wird ebenfalls um einen Euro teurer. Statt 12,99 Euro muss man jetzt 13,99 Euro dafür bezahlen. Die Kosten für das Premium-Abo werden von 17,99 Euro auf 19,99 Euro erhöht. Für Neukunden soll der Preis ab sofort gelten. Bestandskunden sollen über die Preiserhöhung ab dieser Woche individuell informiert werden, wie Medien berichten. Danach habe man 30 Tage Zeit, den neuen Tarifen zuzustimmen oder das Abo zu kündigen.

Neue Netflix-Preise im Überblick Basis-Abo: 8,99 Euro Standard-Abo: 13,99 Euro Premium-Abo: 19,99 Euro

©pixabay Netflix erhöht alle Abo-Preise in Österreich

Kosten für Zusatzmitglieder unverändert

Die letzte Netflix-Preiserhöhung in Österreich gab es übrigens im August 2020. Die Kosten für Zusatzmitglieder, die sich derzeit auf 4,99 Euro pro Monat belaufen, sollen vorerst unverändert bleiben. Auch die Konditionen der einzelnen Modelle bleiben gleich. So beinhaltet das Basis-Abo das Streaming für ein Gerät in Standardauflösung. Beim Standard-Abo gibt es HD-Auflösung und die Nutzung auf zwei Geräten. Das Premium-Abo ermöglicht Streaming in Ultra-HD und HDR und die Nutzung auf bis zu vier Geräten gleichzeitig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 13:08 Uhr aktualisiert