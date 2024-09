Schwerer Unfall am Grazer Hauptplatz: Mann von Bim erfasst und eigeklemmt

Im Bereich des Grazer Hauptplatzes kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall

Im Bereich des Grazer Hauptplatzes kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall

Veröffentlicht am 3. September 2024, 13:13 / ©5 Minuten

Kurz vor 12 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Hauptplatzes offenbar zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Dabei wurde der Mann vorübergehend unter der Straßenbahn eingeklemmt. Er konnte in der Folge von der ersteintreffenden Streife der Polizeiinspektion Schmiedgasse sowie der Berufsfeuerwehr Graz befreit und gemeinsam mit Rettungskräften reanimiert werden, wie die Polizei mitteilt.

Appell an Schaulustige: „Absperrmaßnahmen einhalten“

Derzeit laufen nach wie vor die Ersterhebungen am Unfallort. Schaulustige in der Innenstadt werden darum ersucht, den Anweisungen der anwesenden Einsatzkräfte Folge zu leisten und Absperrmaßnahmen im Umkreis des Grazer Hauptplatzes einzuhalten.

Ersatzverkehr wird eingerichtet

Die Grazer Verkehrsbetriebe haben bereits einen Schienenersatzverkehr für die betroffenen öffentlichen Verkehrsmittel zwischen Joanneumring und Laudongasse bzw. zwischen Joanneumring und Andritz eingerichtet.

Update: Mann an Unfallstelle verstorben

Letztendlich kam für den Fußgänger jede Hilfe zu spät. Wie nun bekannt wurde, hatte der Mann so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Es laufen nach wie vor Erhebungen am Unfallort. Zur Identität des Mannes gibt es noch keine genauen Angaben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 14:25 Uhr aktualisiert