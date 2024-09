Bis zu 500 Euro monatlich ab Jänner: Wohnbeihilfe in Kärnten jetzt fix

Leistbares Wohnen ist in Kärnten mehr als ein Schlagwort. Im Rahmen der Pressekonferenz nach der außerordentlichen Regierungssitzung wurde am heutigen Dienstag, 3. September, nach monatelangen Verhandlungen und nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens die Kärntner Wohnbeihilfe NEU präsentiert. Die Neuerungen markieren laut Landeshauptmann Peter Kaiser und Sozialreferentin Gaby Schaunig zu Recht einen Meilenstein: „Mit einer völlig neuen Berechnungssystematik erhöht sich künftig nicht nur die finanzielle Entlastung, sondern auch der Beziehendenkreis. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Alleinerziehenden und Familien mit Kindern.“

©LPD Kärnten/Just | Landeshauptmann Peter Kaiser spricht von einer Gesetzesnovelle, die „weit über die Landesgrenzen hinaus“ strahle. ©LPD/Helge Bauer | Auch Sozialreferentin Gaby Schaunig ist zufrieden mit der neuen Wohnbeihilfe.

„Gesetzesnovelle strahlt weit über Landesgrenzen hinaus“

Kaiser betonte: „Wohnen ist nicht nur ein Grundbedürfnis, leistbarer Wohnraum ist außerdem ein wesentlicher Faktor bei der Armutsbekämpfung. Die neue Kärntner Wohnbeihilfe ist eine Grundversorgung im Wohnbereich, die anspruchsberechtigte Haushalte nachhaltig entlastet und auch gezielt jene Menschen unterstützt, die potenziell armutsgefährdet sind.“ Diese Gesetzesnovelle strahle weit über die Landesgrenzen hinaus. Kärnten sei somit ein Vorreiter im Bereich der Sozialpolitik, fügte Kaiser hinzu und hob hervor: „Kärnten ist ein Land zum Leben, zum Arbeiten und zum Leisten.“

Land Kärnten rechnet mit rund 40.000 Anspruchsberechtigten

Durch die Umstellung auf die Wohnbeihilfe NEU würden zahlreiche Kärntner profitieren. Budgetär sind für die Wohnbeihilfe NEU für 2025 rund 53 Millionen Euro vorgesehen, gerechnet wird mit rund 40.000 Anspruchsberechtigten. Es handelt sich dabei um reine Landesmittel, was für die Gemeinden eine spürbare finanzielle Entlastung bedeutet. Aufgrund des geplanten Inkrafttretens mit 1. Jänner wird es für die kommende Heizsaison 2024/25 noch einmal den Heizzuschuss geben, in weiterer Folge geht dieser in der Wohnbeihilfe auf.

„Neues System ist unbürokratischer und effizienter“

Landeshauptmannstellvertrer Martin Gruber betonte, dass das neue System unbürokratischer und effizienter sein werde und damit Erleichterungen für Antragsteller und Bearbeiter bedeute. „Ganz entscheidend ist, dass mit der Neuregelung nicht nur Mieter, sondern auch Eigentümer bei den Betriebskosten unterstützt werden können“, so Gruber. Denn auch Personen, die oft mühsam Wohneigentum erworben oder geschaffen haben, können durch Schicksalsschläge in schwierige finanzielle Situationen kommen. „Eigenheimbesitzer in dieser Reform zu berücksichtigen, bedeutet, dass wir damit auf die Lebensrealität der Menschen viel besser eingehen als bisher“, so Gruber.

©VP Kärnten Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber ist mit der neuen Wohnbeihilfe überaus zufrieden.

Bei neuer Wohnbeihilfe in Kärnten wird Augenmerk auf Kinder gelegt

Besonders Augenmerk wird bei der neuen Wohnbeihilfe übrigens auf Kinder gelegt. Leben Kinder im Haushalt, hat man größere Chancen auf die Wohnbeihilfe, da die Einkommensgrenzen angehoben werden – um 200 Euro pro Kind. Ein alleinerziehender Vater bzw. eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern hat so mit einem Monatseinkommen von eben 1.800 Euro netto künftig Anspruch auf 325 Euro Wohnbeihilfe pro Monat statt wie bisher 60,2 Euro. Damit wird das Haushaltsbudget jährlich um mehr als 3.000 Euro entlastet.

Was ist bei der Berechnung der neuen Wohnbeihilfe in Kärnten wichtig?

Wichtig bei der Berechnung ist auch die förderbare Wohnfläche. Diese beträgt bei einer Person maximal 50 Quadratmeter und steigt für jede weitere Person im Haushalt um zehn Quadratmeter. Pro Quadratmeter kann man 6,50 Euro bekommen, die tatsächliche Höhe hängt im Endeffekt aber vom Einkommen ab. Je geringer das Einkommen, desto höher die Beihilfe. Mehr zur Wohnbeihilfe erfahrt ihr hier: Neue Wohnbeihilfe in Kärnten: Wer bis zu 500 Euro monatlich bekommt.

Fakten über die neue Wohnbeihilfe in Kärnten ab Jänner

Fakt ist: Je geringer das Einkommen ist, desto geringer ist der Wohnungsaufwand, der den Menschen zugemutet wird. Gedeckelt ist die Wohnbeihilfe mit 500 Euro pro Monat. Auch bei den Miethöhen wird ein Deckel eingezogen: „Wir setzen ihn bei einem Mietzins von 10,6 Euro pro Quadratmeter an, das entspricht dem Doppelten der statistischen Durchschnittsmiete in Kärnten. Kostet eine Wohnung mehr, ist das Mietverhältnis nicht förderfähig. Was wir mit der Wohnbeihilfe nämlich auf keinen Fall auslösen möchten, ist ein Anreiz für die Erhöhung der Mieten im Privatsektor“, so Schaunig abschließend.

Beispiele zur neuen Wohnbeihilfe in Kärnten: Beispiel 1: Im Haushalt leben ein Erwachsener und ein Kind mit einem Nettoeinkommen von 1.800 Euro und einer Miete von 610 Euro plus Betriebskosten. Bislang hat es 0 Euro gegeben, ab Jänner 2025 bekommen sie 150 Euro pro Monat. Beispiel 2: Im Haushalt leben ein Erwachsener und drei Kinder mit einem Nettoeinkommen von 1.800 Euro und einer Miete von 800 Euro plus Betriebskosten. Für sie gibt es ab Jänner 2025 460 Euro pro Monat. Beispiel 3: Im Haushalt lebt ein Erwachsener mit einem Nettoeinkommen von 1.594 Euro und einer Miete von 450,33 Euro plus Betriebskosten. Er bekommt ab Jänner 2025 88 Euro pro Monat. Bisher hat er keine Beihilfe bekommen. Beispiel 4: Im Haushalt lebt ein Erwachsener, die Wohnung gehört ihm. Er hat ein Nettoeinkommen von 1.142,45 Euro und Betriebskosten von 356,09 Euro zu zahlen. Bisher bekommt er nur 15 Euro Heizzuschuss, ab Jänner 2025 bekommt er 108,56 Euro pro Monat. Beispiel 5: Im Haushalt leben zwei Erwachsene und zwei Kinder mit einem Nettoeinkommen von 2.100 Euro pro Monat. Die Miete beträgt 800 Euro plus Betriebskosten. Bislang bekommen sie 15 Euro Heizzuschuss, ab Jänner 2025 bekommen sie 220 Euro pro Monat. Beispiel 6: Im Haushalt leben zwei Erwachsene mit einem Nettoeinkommen von 1.564 Euro pro Monat. Die Miete macht für sie 510,76 Euro plus Betriebskosten aus. Ab Jänner 2025 bekommen sie 168 Euro monatlich in Form der Wohnbeihilfe NEU. Beispiel 7: Im Haushalt lebt ein Erwachsener mit drei Kindern und einem Nettoeinkommen von 1.500 Euro. Die Miete macht 800 Euro plus Betriebskosten aus. Dieser Haushalt bekommt ab Jänner 2025 500 Euro pro Monat in Form der Wohnbeihilfe NEU.

Team Kärnten: „Sozialpolitischer Meilenstein“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer und der stellvertretende Team Kärnten-Klubobmann im Landtag, Gerhard Klocker, bezeichnen die Neuaufstellung der Wohnbeihilfe als „sozialpolitischen Meilenstein“ und als „wirkungsvolle Maßnahme im Kampf gegen Armut in unserem Bundesland“. Zudem sehen die beiden es als Quantensprung an, dass auch Wohnungs- bzw. Hauseigentümer Anspruch auf diese neue Leistung haben.

Grüne: „Wohnen ist ein Grundbedüfnis“

Die Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, Olga Voglauer, begrüßt die neue Wohnbeihilfe ebenfalls: „Wohnen ist ein Grundbedürfnis und muss dementsprechend auch leistbar sein. Die geplante Aufstockung der Wohnbeihilfe in Kärnten ist gut und wichtig, um vor allem kleine Einkommen davor zu schützen, gänzlich von den Wohnkosten aufgefressen zu werden.“ Zusätzlich fordern die Grünen, den Sozialen Wohnbau in Kärnten zu forcieren. Hier habe Kärnten Aufholbedarf.