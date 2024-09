Waldbrandgefahr im Bezirk Hermagor: Absolutes Rauch- und Feuerverbot

Veröffentlicht am 3. September 2024, 14:06 / ©Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor

Als Vorbeugemaßnahme wegen besonderer Brandgefahr aufgrund der vorherrschenden Trockenheit wurde von der Bezirkshauptmannschaft Hermagor am 3. September 2024 eine Verordnung in Kraft gesetzt. Diese untersagt rauchen und Feueranzünden in Waldnähe.