Großer Waldbrand in Italien: Kärnten hilft nun aus

Veröffentlicht am 3. September 2024, 14:23 / ©Gailtal Jpurnal / Leser

„Die Einsatzkräfte sowie die Bewohnerinnen und Bewohner in der Gemeinde Moggio Udinese können auf unsere Hilfe zählen“, versichern heute, Dienstag, Landeshauptmann Peter Kaiser und Katastrophenschutzreferent LR Daniel Fellner. Seit Tagen tobt auf dem Berg Cimadors ein Waldbrand – seit heute Mittag bringen, nach Aktivierung des Alarmschutzplans, italienische Flugzeuge zur Bekämpfung der Flammen Löschwasser aus dem Kärntner Weissensee zum Brandgebiet.

„Stehen in engem Austausch“

„Wir haben über die Euregio Senza Confini sehr enge Kontakte zur Region Friaul-Julisch Venetien und schon in mehreren herausfordernden Situationen bewiesen, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert“, so Kaiser. Er betont: „Wir stehen auch jetzt in sehr engem Austausch mit den benachbarten Einsatzorganisationen und werden helfen, wo immer Unterstützung notwendig ist.“ Das Fassen von Wasser aus dem Weissensee wurde im Rahmen einer grenzüberschreitenden Übung schon geprobt. Die Genehmigung wurde im Ernstfall bereits einmal im Jahr 2022 erteilt.

Italien schickte Löschflugzeuge bereits vor Genehmigung

„Aufgrund dieser Erfahrungen können wir auch diesmal rasch unterstützen“, unterstreicht Fellner. „Dass Italien seine Löschflugzeuge schon vor unserer Genehmigung losgeschickt hat, war nicht korrekt – wurde aber bereits freundschaftlich besprochen und für die Zukunft geklärt. Wenn es darum geht, zu helfen, sind wir bereit. Die Kärntner Einsatzkräfte waren aufgrund mehrerer schwerer Unwetter in den vergangenen Jahren immer wieder besonders gefordert und daher wissen wir, dass Entscheidungen im Ernstfall oft spontan und unbürokratisch getroffen werden müssen“, so der Katastrophenschutzreferent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.09.2024 um 14:34 Uhr aktualisiert